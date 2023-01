Sono arrivate le prime parole di Cathryn White Cooper, dopo la scomparsa adi suo marito Gianluca Vialli. L’ex modella, che quest’anno insieme a Luca avrebbe festeggiato il 20esimo anniversario di matrimonio, si è detta devastata da quanto accaduto ed ha ringraziato tutti per l’incalcolabile grandezza dell’ondata di affetto che sta ricevendo in questi giorni.

Lo scorso 6 gennaio, all’età di soli 58 anni, si è spento per sempre Gianluca Vialli. L’ex giocatore, poi allenatore, poi manager, poi commentatore sportivo e, in fine, capo delegazione della nazionale italiana di Roberto Mancini, si è arreso dopo 5 anni di durissima lotta contro un brutto male che alla fine lo ha sconfitto.

Era il 2017 quando scoprì di essere affetto da una forma molto aggressiva di cancro al pancreas. Lo ha affrontato con coraggio, seppur mai sottovalutando quell’ospite indesiderato che sapeva essere più forte di lui.

Ha avuto una ripresa, nel 2020, ed ha sfruttato quelle energie ritrovate per concentrarsi sul suo lavoro e vincere, insieme alla magnifica truppa azzurra, uno straordinario campionato europeo.

Poi la ricaduta, qualche mese fa, che lui ha affrontato con forza, lucidità, coraggio e rispetto. Ha provato fino all’ultimo a portare avanti il suo lavoro in concomitanza con le terapie. Fino al dicembre scorso, quando per forza di cose si è preso una “pausa“. Da quella pausa, però, non si è più ripreso.

Il dolore della moglie di Gianluca Vialli

Non che ce ne fosse bisogno, ma l’enorme ondata di affetto che la famiglia di Gianluca Vialli ha ricevuto e sta ricevendo in questi giorni, ha fatto capire loro ancor di più la sua grandezza. Grandezza che loro, d’altronde, conoscevano più di chiunque altro.

Cathryn White Cooper, moglie dell’ex campione, a due giorni dalla dipartita di suo marito, con il quale era sposata da 20 anni e che le aveva donato due splendide figlie, ha parlato per la prima volta:

Luca era uno sportivo di grande talento e rispettato da tutti, ma era anche il più affettuoso marito e padre del mondo. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto.

I funerali di Luca si terranno a Londra nei prossimi giorni, in forma strettamente privata. Alla presenza dei soli familiari e di qualche amico intimo.

Domani, lunedì 9 gennaio, a Cremona, sua città natale, si terrà invece una messa in suo suffragio. Saranno presenti anche gli anziani genitori e i fratelli dell’ex campione.