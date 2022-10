Gli inquirenti hanno deciso di non disporre le autopsia sui corpi di Gianmarco e Valentina Murgia, il padre e la figlia che hanno perso la vita in mare. Tuttavia, da un’ispezione dei corpi, è emersa una nuova importante novità, che potrebbe dare ulteriori risposte alla famiglia.

L’intera comunità al momento è sconvolta ed in lutto da queste perdite così improvvise e strazianti. In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla famiglia.

I due erano usciti per una battuta di pesca nella giornata di sabato 15 ottobre. Non vedendoli rientrare, i parenti si sono presto allarmati. Così per prima cosa hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e successivamente, hanno anche pubblicato diversi appelli sui social.

Tuttavia, il triste epilogo è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 17 ottobre. In una zona di già controllata dagli agenti della costiera palmo per palmo. Gli agenti hanno trovato prima il corpo della ragazza e successivamente quello del padre.

Al momento però ci sono molte domande a cui gli inquirenti vogliono trovare una risposta. Come per esempio, cosa è accaduto alla loro barca che non si trova? Inoltre, l’uomo aveva sia i jeans che le scarpe, mentre la figlia non aveva le scarpe addosso.

L’ipotesi su cosa è successo a Gianmarco e Valentina Murgia

La nuova ipotesi è proprio che il papà sia caduto in mare, forse dopo un malore improvviso. La figlia per cercare di salvarlo, si è tuffata, ma anche lei non è riuscita a salvarsi.

La barca non avendo più una guida, è andata alla deriva e probabilmente ora è in fondo al mare. Nessuno potrà mai sapere cosa sia accaduto in quelle ore, in cui il padre e la figlia erano usciti.

Valentina in realtà era residente in Germania già da diverso tempo. Tuttavia, era tornata in Italia solo per pochi giorni, per passare del tempo con i suoi familiari.

È proprio in uno dei giorni di riposo, durante il quale aveva deciso di trascorrere un giorno all’insegna del divertimento e della spensieratezze, che ha trovato la sua fine. Ora tutta la comunità sta cercando di mostrare vicinanza alla madre, che ha perso sia la figlia che il marito.