Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste vicenda che ha portato al decesso di un padre e di sua figlia Gianmarco e Valentina Murgia. I due erano usciti in barca per una battuta di pesca, ma non hanno mai fatto rientro a casa. I corpi li hanno ritrovati solo due giorni dopo.

I familiari nel non vederli rientrare, si sono presto allarmati. Così per prima cosa hanno denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e successivamente, hanno anche pubblicato diversi appelli sui social.

Tuttavia, il triste epilogo è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 17 ottobre. In una zona di già controllata dagli agenti della costiera palmo per palmo. Gli agenti hanno trovato prima il corpo della ragazza e successivamente quello del padre.

L’ipotesi è che siano tornati a galla solo poco tempo prima del ritrovamento. Inoltre, da ciò che riportano alcuni media locali, l’uomo aveva indosso le scarpe ed i jeans. Mentre la ragazza non aveva indosso le scarpe.

Nessuno dei due aveva il giubbetto di salvataggio. Per questo si pensa che non abbiano avuto il tempo indossarlo. Anche della piccola imbarcazione non ci sono tracce. Infatti ora ricostruire con esattezza ciò che è successo, è quasi impossibile.

La misteriosa scomparsa di Gianmarco e Valentina Murgia

I fatti sono iniziati nella mattina di sabato 15 ottobre. Precisamente dalla zona di Giba, nella parte Sud della Sardegna. Valentina ha circa 30 anni ed in realtà lei non vive più in Italia, ma si era trasferita da diverso tempo in Germania.

Tuttavia, in quest’occasione era tornata alla sua terra d’origine per alcuni giorni, soprattutto per passare del tempo insieme ai suoi familiari.

In quella giornata aveva deciso di uscire con il padre, con la loro piccola imbarcazione, per una battuta di pesca. Poche ore dopo però, sono spariti nel nulla e da quel momento, nessuno ha avuto più sue notizie.

Fino purtroppo al triste epilogo, che ha sconvolto l’intera famiglia. Ora in tanti chiedono che venga fuori la verità, visto che in quella giornata il mare era calmo e tirava solo una leggera brezza.