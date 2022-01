Con la sua musica a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 ha fatto ballare milioni di persone e il suo mito non è mai tramontato. Gigi D’Agostino può essere tranquillamente considerato come una vera leggenda vivente della musica dance. Qualche tempo fa aveva annunciato al mondo social di soffrire di un brutto male. Oggi, dopo settimane evidentemente di cure, si è mostrato di nuovo sui social, mandando un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che gli stanno dimostrando affetto e vicinanza.

Le centinaia di migliaia di fan di Gigi D’Agostino, qualche tempo fa hanno appresso della brutta malattia che ha colpito il deejay torinese leggenda degli anni ’90 e 2000.

Ad annunciare le sue condizioni ci aveva pensato proprio lui, pubblicando sui suoi profili social una nota in cui spiegava tutto. Queste erano state le sue parole:

Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo…È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo….Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi…Mi trasmettono tanta forza… mi scaldano il cuore ❤ Tanto Amore…Gigi.