Nei giorni scorsi si è verificato un evento molto spiacevole nella città di Bari. Gigi Pascazio, studente di soli 17 anni, è venuto a mancare per via di un malore che lo ha colpito nel sonno. A trovarlo senza vita al mattino, nel suo letto, la nonna con cui viveva. Un destino molto simile era toccato anche alla mamma del ragazzo, quando lei aveva solo 24 anni.

Una tragedia senza fine quella avvenuta nel quartiere San Paolo di Bari nei giorni scorsi. Gigi aveva solo 17 anni e al momento la causa del suo decesso è stata attribuita ad un infarto fulminante. Nei prossimi giorni verrà svolto un esame autoptico sul suo corpo, che farà chiarezza a riguardo.

Nel frattempo rimane il dolore di una città intera, per quello che era un ragazzo giovane pieno di sogni e speranze, nonostante la vita non sia mai stata clemente con lui.

Quando era piccolo, infatti, sua mamma era scomparsa in una situazione molto simile alla sua.

Molto toccanti le parole dell’Istituto Majorana che lui frequentava:

È un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi.