Poche ore prima che si spegnesse per sempre, a Gigi Riva era stato proposto di sottoporsi ad un intervento di angioplastica. L’ex campione aveva risposto al suo medico, il dottor Corda, di voler aspettare e di volerne parlare con i suoi familiari.

Nel tardo pomeriggio di ieri il mondo del calcio e l’Italia intera hanno appreso la drammatica notizia del decesso dell’immenso Gigi Riva.

Il 79enne, leggenda dal Cagliari, con cui è stato protagonista nello storico scudetto del 1970, e della nazionale, di cui è il miglior realizzatore di sempre, era finito in ospedale alla sera del giorno prima, domenica 21 gennaio.

Aveva accusato un malore in casa e i familiari lo avevano portato al Brotzu di Cagliari, dove il dottor Corda e la sua equipe si sono presi cura di lui al meglio.

La situazione inizialmente pareva essersi ripresa, con le condizioni di Gigi Riva che si erano stabilizzate e lui che si era rasserenato, così come i suoi familiari.

Il dottor Corda, come ha raccontato, ha proposto a Riva un intervento di angioplastica già nella notte tra domenica e lunedì, ma lui ha risposto di voler aspettare un po’ e di volerne parlare con la sua famiglia. Il racconto del dottor Marco Corda:

Nonostante tutti i tentativi per convincerlo, era deciso di non far subito l’intervento. Non ci aspettavamo che potesse degenerare così rapidamente. Lui ha ascoltato tutto. ‘Grazie tante, dottore’, ed io ho risposto: ‘Non si preoccupi, saremo sempre noi in debito con lei’.