Un malore la sera del 21 gennaio e la corsa in ospedale, poi un nuovo infarto, fatale, ieri pomeriggio: come è morto Gigi Riva

Ieri, 22 gennaio 2024, all’età di 79 anni se ne è andato probabilmente il calciatore italiano più importante della storia, il grande Gigi Riva. Un malore al cuore lo ha portato via alle 19:39. Come sono andate le sue ultime 24 ore e come si è passati da una situazione apparentemente sotto controllo, al tragico epilogo.

Nato a Leggiuno, in Lombardia, il 7 novembre del 1944, Luigi Riva, detto Gigi, ha iniziato la sua carriera al Legnano.

Nel 1963 si trasferisce in Sardegna e indossa per la prima volta la maglia del Cagliari, iniziando così una lunghissima storia d’amore tra lui e la squadra del capoluogo sardo, durata fino alla fine della sua carriera.

Mancino naturale, con una classe fuori dal comune e con un senso del gol straordinario, Gigi Riva è diventato negli anni un simbolo del calcio italiano nel mondo e uno dei più grandi calciatori azzurri della storia.

Con il Cagliari è stato ovviamente protagonista dello storico scudetto del 1970. Lo stesso anno sfiorò, con la maglia della nazionale, la vittoria del campionato mondiale messicano. Due anni prima, invece, trionfò agli Europei casalinghi.

Come è morto Gigi Riva

Le condizioni di ‘Rombo di Tuono‘, questo il soprannome che gli affibbiò il giornalista Gianni Brera negli anni settanta, hanno cominciato a peggiorare nella sera del 21 gennaio.

È arrivato all’ospedale Brotzu di Cagliari alle 3:00 del mattino di ieri e i medici lo hanno stabilizzato dopo un infarto.

In un primo momento la situazione sembrava essere rientrata. Tanto che la stessa direzione dell’ospedale, ieri mattina, aveva diramato un bollettino in cui si spiegava che “il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili“.

Nel tardo pomeriggio però un nuovo malore, sempre al cuore. Fino alle 19:39, quando un arresto cardiaco ha portato via per sempre la leggenda del calcio sardo e italiano.

A dare il triste annuncio della dipartita dell’ex campione ci ha pensato la stessa società del Cagliari. “Per sempre GIGI RIVA“, si legge in un post pubblicato sui canali social. In un altro, pubblicato a tarda serata, si legge: