Ieri è stata la giornata più dura per i tantissimi che amavano Gigi Riva e la sua leggenda. Una miriade di persone ha salutato Rombo di Tuono al suo funerale. Poi c’è Roberto Baggio, che con lui ha condiviso molte gioie e molti dolori, che gli ha dedicato una straziante lettera, divulgata tramite l’ANSA.

Migliaia di persone si sono ritrovate nella giornata di ieri allo stadio e alla Basilica Bonaria di Cagliari, per dare l’ultimo saluto all’immenso Gigi Riva, inarrivabile bandiera della squadra rossoblu sarda e miglior centravanti della storia della nazionale azzurra.

Per l’Italia, oltre che calciatore, ha ricoperto anche il ruolo di team manager in due delle edizioni dei campionati mondiali più importanti. Quella del 2006, che ha visto gli azzurri trionfare sotto al cielo di Berlino, e quella del 1994, in cui l’Italia perse in finale contro il Brasile, per via dell’errore dal dischetto di un’altra grande bandiera nostrana, Roberto Baggio.

A consolare il Divin Codino in quello che è stato uno dei momenti più tristi della carriera, era stato proprio Gigi.

La lettera che Baggio ha dedicato oggi all’indimenticabile Rombo di Tuono, inizia proprio con i ringraziamenti per quella volta in cui gli diede una spalla su cui piangere.

Le parole di Baggio per Gigi Riva

Roberto Baggio ha diffuso la sua lettera di addio a Gigi tramite l’Ansa. Ecco le sue parole:

Caro Gigi, amico di tante battaglie e di altrettante ferite, non ho mai dimenticato quei momenti e quell’abbraccio. (…) La vita ci ha unito nel suo viaggio, vissuto da noi con tanto amore ed infinita passione per il gioco più bello del mondo. Sei stato unico e prezioso esemplare di grande umiltà. Sei stato per me un esempio bellissimo di coerenza e di attaccamento alla maglia, di sincero coraggio. Hai amato come nessun altro la terra che ti ha adottato. Hai saputo trasformare la tua sofferenza e i tuoi dolori in positivo riscatto.