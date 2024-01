Una folla immensa e commossa ha assistito ieri, nella Basilica Bonaria di Cagliari, all’ultimo saluto al grande Gigi Riva. Uno dei momenti più toccanti è senza dubbio stato quello del discorso tenuto da Nicola, figlio di ‘Rombo di tuono’. L’uomo ha definito suo padre un “hombre vertical”, che nessuno riusciva a convincere. Anche l’altro giorno, ha aggiunto Nicola, ha scelto lui cosa fare con l’operazione che gli era stata proposta.

Se non bastassero le gesta in campo in una gloriosa carriera tra Cagliari e Nazionale italiana, a dimostrare la grandezza, l’immensità di Gigi Riva, basti guardare l’abbraccio che ha ricevuto in questi giorni. Da domenica, quando ha avuto il primo malore, a lunedì, quando si è spento per sempre, a ieri, che Cagliari, la Sardegna e l’Italia intera gli hanno riservato l’ultimo addio.

Una folla gigantesca di migliaia di persone ha preso d’assalto rispettosamente prima lo stadio di Cagliari, che presto gli verrà intitolato, dove era stata allestita la sua camera ardente, e poi la Basilica di Bonaria, dove l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha celebrato il funerale di Rombo di Tuono.

Le parole del figlio di Gigi Riva

Lunghissima la lista dei personaggi illustri presenti, volati in Sardegna solo per salutare per l’ultima volta il più forte centravanti della storia italiana.

Diversi i momenti toccanti, tra cui il più commovente è senza dubbio stato quello in cui ha preso la parola Nicola, uno dei suoi figli:

Il ringraziamento più grande voglio rivolgerlo a tutti coloro che sono rimasti in coda davanti alla camera ardente, al freddo, anche fino alle 11 di notte. Mio fratello ed io abbiamo cercato di stringere la mano a tutti quelli che potevamo. Ci dicevano: È stato un grande uomo, non un grande calciatore. Quasi mi veniva di fare io le condoglianze a loro.

Poi Nicola ha spiegato che suo papà se ne è andato come voleva lui. Perché era un ‘hombre vertical’ e lo è stato fino alla fine: “Anche l’altro giorno, ha deciso lui cosa voleva fare“.

Il riferimento è alla scelta dell’ex campione di non sottoporsi all’intervento di angioplastica che gli era stato proposto dai medici e che probabilmente gli avrebbe potuto salvare la vita.