Si è spento nella giornata di domenica 2 aprile, all’età di 86 anni, Gino Raffin. L’ex attaccante di Juventus, Palermo, Venezia e numerosi altri club blasonati italiani, lascia la moglie Giovanna e le figlie Patrizia e Laura. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Un lutto molto grave ha colpito il mondo del calcio italiano, nella giornata di domenica 2 aprile. Gino Raffin ex attaccante di serie A e serie B e con una breve carriera anche da allenatore, si è spento all’età di 86 anni.

Raffin era nato a Gonars, in Friuli Venezia Giulia, il primo giugno del 1936 e sempre a Gonars aveva iniziato a giocare a calcio, nelle giovanili della squadra locale.

A notarlo, per la sua incredibile stazza e per il suo notevole fiuto del gol, fu la Juventus, che lo acquistò e lo fece esordire nel gennaio del 1955 in una partita persa per 5 a 1 contro la Sampdoria. Tre le presenze con i bianconeri, condite da un gol nella partita contro la Pro Patria.

Successivamente si trasferisce al Lecco, alla Biellese e al Livorno in serie C. In tutte e tre le esperienze lascia il segno con i suoi gol.

Nel 1959 viene acquistato dal Venezia e alla prima stagione riesce a trascinare i suoi ad una storica vittoria del campionato cadetto e promozione in serie A.

In seguito vestì le casacche di Brescia, Palermo e Juventina Palermo, prima di concludere la carriera in serie D con la Pro Vercelli.

Dal 1971 al 1979 allena in diverse società, tutte del sud Italia, senza portare a casa particolari successi.

Cordoglio per la morte di Gino Raffin

Sono molti i messaggi di cordoglio apparsi sul web nei giorni scorsi, da quando si è diffusa la notizia della scomparsa dell’ex calciatore.

Il Venezia, sulla propria pagina Facebook, ha scritto:

Il Venezia FC si stringe attorno alla famiglia Raffin per la scomparsa di Gino, storico attaccante del Venezia nelle stagioni dal 1960 al 1963, che con le sue reti contribuì all’indimenticabile promozione del club in Serie A nel 1961.

L’ASD Gonars, squadra con cui Raffin iniziò a giocare a calcio, sempre sui social ha scritto: