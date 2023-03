Davvero toccante la storia di Gionny Scandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri. a 31 anni, grazie al programma di Italia 1 Le Iene, è riuscito a rintracciare e abbracciare i suoi genitori biologici.

Credit: gionnyscaldalreal – Instagram

Una storia straziante quella della vita e dell’adolescenza di Gionata Ruggieri, conosciuto dai più con il nome d’arte di Gionny Scandal.

Lui è nato a Pisticci, in provincia di Matera, il 27 settembre del 1991. Le difficoltà per lui iniziano prestissimo. Dopo essere stato riconosciuto dai suoi genitori, i signori Di Dio, viene abbandonato dagli stessi e affidato al Comune.

Quando aveva solo 2 anni viene adottato da una coppia del nord Italia, i signori Ruggieri, di cui prenderà il cognome, e si trasferisce a Seregna, nella bassa Brianza.

All’età di soli 4 anni perde suo papà adottivo. Quando ne aveva invece 11 perde anche sua mamma, rimanendo così a vivere con sua nonna.

Nel frattempo Gionata cresce e tra tutte le difficoltà trova il suo posto sicuro nella musica. Inizia a cantare in alcune band emo locali, ma presto scopre il rap e dal 2009 inizia a farsi un nome su YouTube. Pubblica i suoi primi singoli e album e in poco tempo conquista le prime posizioni delle classifiche del genere.

Gionny Scandal rintraccia i suoi genitori

Credit: gionnyscaldalreal – Instagram

Recentemente Gionata ha perso anche sua nonna, la persona che lo ha cresciuto. Anche da questo evento drammatico, forse, parte la sua volontà di conoscere e rintracciare le sue origini, i suoi genitori.

Ha iniziato a fare ricerche sui social, non avendo però grossi riscontri. Così ha contattato Le Iene e insieme hanno contattato prima i media di Puglia e Basilicata, per poi rompere gli indugi e recarsi direttamente al comune di Pisticci.

Credit: gionnyscaldalreal – Instagram

Lì, grazie agli estratti di nascita, scopre i nomi dei suoi genitori biologici e soprattutto che gli stessi non lo avevano abbandonato. Il Tribunale aveva tolto loro la possibilità di crescerlo, probabilmente per motivi gravi.

Grazie alle segnalazioni ricevute dalla redazione del programma di Italia 1, il rapper riesce finalmente ad incontrare le persone che lo hanno messo al mondo.

Prima il papà Antonio, che lo abbraccia e gli racconta il loro ultimo incontro, quando lo ha consegnato alla famiglia adottiva.

Poi la mamma Rita, che lo ha aspettato in casa con tutta la famiglia e che appena lo ha visto lo ha stretto in un lungo abbraccio.

In un post sui social, Gionata ha raccontato tutte le emozioni vissute per questo evento sicuramente importantissimo per la sua vita.