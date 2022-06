Tragedia in provincia di Matera, Pierangelo Gentile muore a soli 18 anni

Si erano organizzati per trascorrere una giornata in piscina, purtroppo finita in tragedia. Pierangelo Gentile è morto a soli 18 anni

La tragedia è accaduta in provincia di Matera, precisamente sulla statale 96 bis a Irsina, direzione Oppido Lucano. Pierangelo Gentile, un ragazzo di soli 18 anni, è morto in un drammatico incidente stradale. Altri quattro coetanei sono rimasti feriti, di cui due in modo grave.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. I 5 giovani hanno perso il controllo della vettura e si sono schiantati contro il guard rail, finendo poi la corsa in una scarpata.

Si erano organizzati per trascorrere una giornata insieme in piscina all’insegna del divertimento. Pierangelo Gentile è morto sul colpo. Aveva soltanto 18 anni, tifava la sua squadra del cuore rosso nera e giocava a calcio nella squadra A.S.D. Irsina. La società, dopo la tragedia, ha voluto pubblicare sui social un pensiero per il giovane e la sua famiglia:

La tragica morte di un ragazzo, di un nostro figlio, lascia inebetiti, increduli. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita. La morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. Ciao Pierangelo, il tuo sorriso sarà sempre impresso nei nostri cuori. UNO DI NOI PER SEMPRE.

Le condizioni degli amici di Pierangelo Gentile

Due dei cinque amici, entrambi 17enni, sono rimasti feriti in modo grave. Si tratta di un ragazzo e una ragazza, entrambi trasportati in codice rosso agli ospedali di Potenza e di Matera. Gli altri due, invece, hanno riportato traumi più lievi e sono stati soccorsi e portati in ospedale dai sanitari del 118 in codice giallo.

Sul posto è giunta anche un eliambulanza. Le forze dell’ordine hanno subito avviato le indagini e stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. L’obiettivo è quello di capire come il conducente abbia perso il controllo del mezzo e si finito contro il guard rail.