La presentatrice e blogger Giorgia Crivello, come aveva annunciato qualche giorno fa, ha perso il primo bambino che aspettava da cestista Stefano Laudoni. L’influencer ieri si è sottoposta al doloroso intervento e subito è tornata sui social per raccontare il suo dramma e per ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato vicinanza in questo momento così triste della sua vita.

Da 4 anni la Crivello vive la sua bellissima storia d’amore con Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali e giocatore professionista di pallacanestro.

La loro relazione è stata un crescendo e qualche tempo fa avevano scoperto che ben presto sarebbero diventati genitori per la prima volta.

Purtroppo le cose non sono andate bene e, come spiegato dalla stessa ex presentatrice di Lucignolo, durante una visita il ginecologo si è accorto che il cuoricino del piccolo non batteva più.

Ieri Giorgia si è sottoposta all’intervento che, come ha raccontato le ha fatto male più al cuore, che al corpo.

Il toccante messaggio di Giorgia Crivello

Subito dopo l’operazione Giorgia Crivello è tornata sul suo seguitissimo profilo Instagram per raccontare la sua dolorosa esperienza e per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini.

Ciao🥹 È andata… sto “bene”. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita… (le due Giulie, Valentina, Claudio, Giuliana, Alice ed Isabella la dottoressa che mi ha operata)… fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro per sempre. Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi. Oggi c’è stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatta stare meglio… Dedico questo post a tutte le Mamme Arcobaleno come me, siamo una legione, tante, troppe. Loro lo sanno, non c’è bisogno di dire niente 🌈 grazie a tutti per la vostra vicinanza, che non mi aspettavo così forte 🤍🙏🏼 grazie veramente 💚 con tutta me stessa. La vostra gatta pazza 🥰

Immediato il commento di Stefano Laudoni, che ha voluto dare forza alla sua amata anche pubblicamente:

“Sempre vicino a te, oggi più che mai. Te l’ho sempre detto che sei una guerriera e non mi sbagliavo. Il nostro angioletto 👼🏻 ci proteggerà ne sono sicuro. Io non posso che amarti e starti vicino sempre 🌈❤️🥹“.