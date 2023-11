Giorgia Meloni ha pubblicato un post sul suo profilo social dopo la triste notizia arrivata ieri: la piccola Indi Gregory non ce l’ha fatta. La Premier si era battuta per aiutare la bambina di 8 mesi e i suoi genitori, dopo che avevano perso ogni battaglia legale per cercare di tenerla in vita.

L’Ospedale Bambino Gesù di Roma si era offerto di accogliere Indi Gregory nella propria struttura sanitaria, di farsi carico di ogni cura medica e di sottoporla alle cure sperimentali. Ma il giudice dell’Alta Corte di Londra, nonostante i genitori fossero d’accordo, non ha permesso il trasferimento. Al contrario, il tribunale britannico ha dato l’ok per staccare i supporti vitali “nel miglior interesse della bambina”. Il papà e la mamma della piccola hanno cercato di impedirlo, si sono battuti e hanno ringraziato l’Italia per l’umanità dimostrata davanti ad una legge per loro ingiusta e senza alcun senso. La stessa Giorgia Meloni ha concesso a Indi Gregory la cittadinanza italiana urgente, sperando che così il giudice potesse accettare il suo trasferimento, ma non è servito.

Alla fine, i medici hanno staccato le spine e la piccola di soli 8 mesi si è spenta lentamente. Il suo papà ha comunicato il decesso all’1:45 di ieri.

Il post di Giorgia Meloni dopo la notizia della scomparsa della piccola Indi Gregory

La Premier si è detta addolorata, così come l’intera Italia. La storia della piccola Indi Gregory è entrata nel cuore di tutti. A nulla sono servite le preghiere, le speranze che l’umanità potesse darle la possibilità di sopravvivere. La sua piccola vita è stata spezzata contro il volere dei suoi genitori. Le parole di Giorgia Meloni:

Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi.

Papà Gregory non riesce ancora a realizzare che sia successo davvero, hanno tolto la vita alla sua piccola, ma ha voluto dire al mondo che la sua anima vivrà per sempre e che mai Indi sarà dimenticata. Lui e la moglie si sono assicurati che tutti conoscessero la condanna decisa per la loro figlia.