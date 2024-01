Un grave e drammatico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in Veneto, più precisamente sulla Statale del Santo 308, all’altezza di Cadoneghe. Tre i veicoli coinvolti e una la vittima. Si tratta del 66enne Giorgio Frezza, ex meccanico e alpino di Sernaglia della Battaglia.

Un week end ed un inizio di settimana tragici sulle strade italiane, con diversi incidenti che hanno purtroppo portato al decesso di diverse persone.

Uno particolarmente grave si è verificato intorno alle 14:00 di ieri sulla strada Statale del Santo 308, in Veneto, in cui sono rimasti coinvolti tre mezzi. Due si sono schiantati frontalmente, un’auto e un furgone, mentre una terza automobile è arrivata successivamente ed ha tamponato i primi due.

I conducenti delle automobili sono rimati feriti, ma ad avere la peggio è stato l’uomo che era alla guida del furgone, Giorgio Frezza di 66 anni, originario e residente di Sernaglia della Battaglia, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il signor Giorgio Frezza era conosciuto e stimato da tutti nel suo paese. Per tantissimi anni aveva lavorato come meccanico e, inoltre, faceva parte del direttivo del gruppo degli Alpini del luogo.

Marco Villanova, primo cittadino di Sernaglia, ha affidato ai social un toccante messaggio di cordoglio:

La scomparsa improvvisa di Giorgio è uno sconcerto per tutti noi. Giorgio era molto conosciuto e benvoluto in paese, dove per molti anni ha portato avanti la sua autofficina. Era uno stimato meccanico, sempre disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte per gli interventi urgenti e le emergenze. È stato anche lo storico meccanico del Comune. A lui abbiamo affidato i nostri mezzi comunali, soprattutto i camion. Era anche attivo nel Gruppo Alpini Sernaglia, del cui direttivo faceva parte. Esprimo la mia vicinanza e il mio cordoglio alla moglie e alle due figlie, anche a nome di tutta la comunità. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore e assicuriamo loro tutto il nostro sostegno.