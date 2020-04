Giornalista in diretta, alle sue spalle passa una donna nuda Mentre il giornalista era in diretta, alle sue spalle passa una donna nuda, ma non è la sua fidanzata

Durante questi periodi di lock-down siamo tutti chiusi in casa. In molti stanno cercando di arrangiarsi, reinventando il proprio lavoro in modo che possa essere svolto da casa. Tra questi sono compresi i giornalisti.

Tantissimi sono quelli che hanno allestito nei loro salotti, camere e sale da pranzo un vero e proprio studio, in modo da poter andare in diretta anche da casa. Ma purtroppo non sempre tutto fila liscio. Ad esempio in Spagna il giornalista e conduttore televisivo di Mediaset España, 13TV e Telemadrid era in diretta durante “The Ana Rosa Show”, quando alle sue spalle si intravede una figura. È una donna, evidentemente nuda.

I telespettatori hanno notato che non si trattava della sua fidanzata, ed hanno gridato allo scandalo. La donna è stata poi riconosciuta, si tratta di un’altra giornalista spagnola, una 27enne, di nome Alexia Rivas.

Un altro esempio bizzarro è stato quello di un giornalista americano, Will Reeve, durante il suo collegamento da casa con “Good Morning America” è incappato in uno spiacevole inconveniente. Infatti, l’uomo non si è reso conto che durante la diretta è rimasto in mutande! Una situazione comica per gli spettatori, ma sicuramente molto imbarazzante per il povero malcapitato.

Will stava parlando di una innovativa iniziativa che prevedeva l’uso di droni per poter consegnare farmaci alle signore più anziane. Ormai l’informazione si muove online e i lettori sono bombardati da informazioni, a volte veritiere ed altre volte meno. Il giornalismo sta cambiando e le notizie diventano sempre più facili da reperire.

Gli scoop durano pochissimo e si è alla costante ricerca di informazioni che facciano audience. Il Coronavirus ha velocizzato la digitalizzazione e le notizie corrono da un capo all’altro del mondo velocissimamente. Non sempre però le cose vanno come sperato, come abbiamo visto. Le gaffe e gli imbarazzi infatti abbondano e gli utenti del web sono più attenti di quanto si possa pensare.