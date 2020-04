Raddusa, giovane mamma ha perso la vita subito dopo il parto Dramma a Nicosia, giovane mamma ha perso la vita pochi giorni dopo il parto. Ecco cosa è accaduto.

Un vero e proprio dramma è avvenuto la storia notte all’ospedale Basilotta di Nicosia, dove una giovane mamma di soli diciannove anni, chiamata Maria Giusi Marletta, ha perso la vita. Il suo parto era sembrato all’apparenza tranquillo, ma subito dopo ha iniziato ad accusare problemi respiratori.

Una tragedia terribile, che ha sconvolto tutta la comunità di Raddusa, in provincia di Catania, ma soprattutto i suoi familiari. A dare la triste notizia sui social, è stato proprio il papà, con un messaggio.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane donna ha avuto un parto abbastanza tranquillo e non sembravano esserci gravi complicazioni, alla fine di marzo.

Poi però, subito dopo ha iniziato ad accusare problemi respiratori e quando i medici hanno capito che la sua situazione era davvero tragica, hanno deciso di intubarla e di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva dello stesso ospedale.

Alla fine, il cuore di Maria Giusi Marletta ha cessato di battere per sempre. Nonostante i disperati tentativi dei dottori, per lei non c’è stato più nulla da fare. A dare la triste notizia è stato proprio il padre, con un messaggio su i social, in cui ha scritto:

“La mia guerriera è volata tra gli angeli. Giusi bella mia spero che al tuo arrivo in Paradiso tutti gli angeli ti hanno accolto a braccia aperte, come gli ho chiesto io dicendogli che stava arrivando mio gioiello più prezioso e ti abbiano steso un tappeto di rose profumate, degne di una principessa, la mia…

Ti ho dato la vita Gioia mia, per la vita di amerò.” In base ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la giovane donna abbia avuto un’infezione respiratoria, ma non è stata sottoposta al tampone.

L’intera comunità in lutto, proprio come la sua famiglia, sono sconvolti da grande perdita che hanno subito. Nessuno credeva che sarebbe mai potuto avvenire un evento simile.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.