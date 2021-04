Giovane medico perde la vita a 28 anni a causa del Coronavirus

Gillian Vitor Reis è medico 28enne che ha dato tutto per i suoi pazienti ed è stato portato via dal Covid-19

Esistono storie che non possono non essere raccontate. Storie di personaggi che lasciano il segno, come quella del giovane medico Gillian Vitor Reis. Di soli 28 anni, originario di San Paolo, il giovane da tempo lavorava nel reparto di terapia intensiva, dedicandosi esclusivamente alla salute dei propri pazienti e non curandosi del proprio benessere.

Gillian Vitor Reis è un giovane medico brasiliano che ha lavorato intensamente durante questo periodo di emergenza sanitaria nel reparto di terapia intensiva. Con una grande vocazione per l’esercizio alla professione e con un enorme senso di altruismo, il giovane 28enne ha lasciato il segno.

La storia di Gillian Vitor Reis, il giovane medico morto a causa del coronavirus

Nel lavoro di Gillian Vitor Reis la sua più grande priorità è stata la salute dei propri pazienti, curandosi poco del proprio benessere. A dicembre 2020, però, il 28enne si è sottoposto ad una TAC a cui è seguita la terribile notizia. Infatti, tutti sono rimasti colpiti nel vedere i suoi polmoni danneggiati.

Di lì a poco Gillian Vitor Reis, improvvisamente, ha iniziato ad avere i sintomi tipici del Covid-19 tanto da essere ricoverato in urgenza in ospedale. Il ricovero è durato più di un mese ed ha previsto che il giovane medico venisse intubato. Inutile dire che ha lottato con tutte le sue forze per sconfiggere il virus e rimanere in vita, ma i suoi polmoni stavano pian piano collassando. Alla fine Gillian Vitor Reis non ce l’ha fatta.

Sin dall’inizio della pandemia non ha avuto alcun dubbio di lavorare nel reparto di terapia intensiva mettendosi a disposizione degli altri. Tutti conoscevano la sua grande passione per la medicina e il grande senso di responsabilità, tanto che da alcuni viene ricordato come angelo dottore.

I colleghi ricordano Gillian con queste parole:

All’inizio penso che tutti avessero paura dell’ignoto, ma si diceva sempre che se lui come medico non l’avesse affrontato, chi l’avrebbe fatto?

Gillian ora potrà riunirsi con tutti coloro che come lui hanno lottato e rischiato la propria vita per salvare quella di tutti coloro che hanno subìto il contagio da Coronavirus.