La triste vicenda è accaduta a Casali Belforte in provincia di Preci, Perugia. Un papà di soli 33 anni, Moreno Castellitti, ha perso la vita mentre si trovava a bordo della sua moto. Si è scontrato contro il guardrail.

Stava trascorrendo una giornata con i suoi amici e aveva deciso di tornare a casa, a San Severino, quando è accaduto il dramma. Improvvisamente, Moreno Castellitti ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote mentre si trovava in località Casali Belforte di Preci. Non è ancora chiaro cosa e come sia accaduto, la dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il papà di 33 anni ha finito la sua corsa contro il guardrail.

Purtroppo, nessuno ha potuto fare nulla per salvargli la vita, è deceduto sul colpo. Secondo le autorità, non risulterebbero altri mezzi coinvolti. Gli agenti sono ora al lavoro per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo e capire cosa gli abbia fatto perdere il controllo della sua moto.

L’intera comunità di San Severino è sconvolta. Moreno era molto conosciuto nella zona, gli amici e i conoscenti lo chiamavano Smilzo. Un soprannome che da tempo rappresentava la sua persona con affetto e amore. Viveva nel comune con la sua famiglia ed era papà di un bimbo di soli 3 anni. Moreno lavorava nel campo della sanificazione di mezzi e spazi.

L’ultimo addio è stato celebrato nella giornata di ieri, nella chiesa di San Domenico. Sul web sono numerosi i messaggi pubblicati dai suoi tanti amici, ancora increduli per quanto accaduto. Post con parole strazianti, accompagnati da foto che ritraggono Moreno felice e sorridente.