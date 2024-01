Giovane papà morto a soli 26 anni: Emanuele Esposito lascia una bimba piccola

Un giovane papà ha perso la vita in un drammatico sinistro stradale sull’autostrada Roma-Napoli, all’altezza dello svincolo per Caserta. Emanuele Esposito aveva soltanto 26 anni.

La dinamica dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che Emanuele Esposito si sia scontrato contro il guardrail. La vettura si è ribaltata e il giovane papà è riuscito a liberarsi dalle lamiere. Purtroppo, è poi morto investito da un altro mezzo che viaggiava lungo l’autostrada. Non c’è stato nulla da fare per il 26enne.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118 e gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 26enne. Sono stati costretti a dichiarare il decesso di Emanuele Esposito.

La notizia si è rapidamente diffusa tra la comunità di Casalnuovo. Numerosi messaggi sono stati condivisi sui social da coloro che lo conoscevano e che ancora non riescono a credere a quanto accaduto. Era un ragazzo solare, come mostrano le tante foto su Facebook.

La vita è imprevedibile in ogni sua sfaccettature però a volte si presenta come non vorresti mai!! Siamo profondamente dispiaciuti e provati per questa perdita, un ragazzo d’oro pieno di vita e la voglia di vivere con la sua famiglia!! Emanuele Esposito rimarrai sempre nei cuori di chi ti ha voluto bene e amato …è un arrivederci e non un addio anche se dura, ti vogliamo bene…