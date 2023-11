Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, nella provincia di Varese. Purtroppo un 14enne ha perso la vita, dopo che è rimasto incastrato negli ingranaggi del trattore guidato dal suo papà.

All’arrivo dei soccorritori per lui, purtroppo non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante e triste decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 31 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Caronno Varesino, che si trova nella provincia di Varese.

Il ragazzo era uscito con il padre, per fare un lavoro ad un terreno privato. Fino a quel momento per loro sembrava essere una giornata come le altre. Non era accaduto nulla di insolito.

I due stavano rimuovendo degli alberi, anche se ancora non è chiaro se erano di loro proprietà o meno. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il 14enne è rimasto incastrato al verricello di un argano.

Questo attrezzo poi, lo ha incastrato ed alla fine non lo ha lasciato più andare. Il padre si è fermato in pochi istanti, ma la situazione è apparsa sin da subito disperata. Proprio l’uomo ha chiesto sul posto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso del 14enne dopo essere rimasto incastrato sotto il trattore

I medici sono presto intervenuti. Infatti con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, hanno lavorato a lungo per liberarlo. Però, una volta tirato fuori per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Gli inquirenti nel frattempo, hanno posto sotto sequestro il mezzo agricolo. La famiglia ora è sconvolta ed addolorata per la grave perdita subita, ma anche per come si sono svolti i fatti. Alla guida del trattore, c’era proprio il papà del ragazzo.