Una comunità sconvolta per la prematura scomparsa di Ivano Calzighetti, il giovane papà è morto investito mentre era in sella alla sua bici

Un giovane papà ha perso la vita a soli 37 anni a Milano. Ivano Calzighetti era in sella alla sua bici, quando è stato travolto da una vettura. Lascia un bambino di soli 3 anni.

Dopo l’allarme, i soccorritori giunti sul posto hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita di Ivano Calzighetti, purtroppo senza successo. I traumi riportati dal giovane papà erano troppo gravi. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’indagine per ricostruire la dinamica del sinistro stradale e verificare le responsabilità dei coinvolti.

Il 37enne si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo viale Umbria. Arrivato all’incrocio con via Pistrucci, è stato investito da una ragazza di 25 anni. Quest’ultima e un altro passeggero di 22 anni sono stati portati al pronto soccorso in codice verde. Non hanno riportato gravi conseguenze. Non è ancora chiaro come si siano verificati i fatti. L’ipotesi è che uno dei due, la ragazza o il ciclista, siano passati con il rosso.

In tanti piangono la prematura scomparsa di Ivano, un papà che oggi viene ricordato come una persona gentile, sempre allegra e disponibile con il prossimo. Amava la sua squadra del cuore, il Milan e gestiva un bar insieme a sua madre, il Blue Velvet di Buccinasco. Un lavoro che aveva sempre amato, come testimoniano i tanti scatti pubblicati sui social network.

Il dolore della comunità per la scomparsa di Ivano Calzighetti

Numerosi i post pubblicati da coloro che hanno scelto di ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta, stringendosi al dolore della sua famiglia e lasciando un pensiero per il suo bambino di soli 3 anni, che non potrà mai più riabbracciare il suo papà. Anche il Primo Cittadino ha scelto di lasciare sui social il suo cordoglio e quello dell’intera comunità: