Un giovane papà di soli 31 anni ha perso la vita in modo drammatico. La comunità di Bolzano è sotto choc per l’improvvisa perdita di Davide Barucco.

Il ragazzo è rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale sulla A4, tra Bergamo e Dalmine. Stava tornando a casa sua, a Bolzano, dalla sua famiglia, dopo aver assistito alla partita della sua amata squadra allo stadio Meazza: Milan-Atalanta.

Davide Barucco viaggiava su un minivan della Mercedes insieme ad alcuni amici, quando ha urtato una Volkswagen Golf. Quest’ultima, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, si era avvicinata a destra per imboccare l’uscita. Il minivan, dopo l’urto, ha sbandato fino a schiantarsi contro il guardrail. Il giovane papà, purtroppo, è stato sbalzato dall’abitacolo ed ha perso la vita sul colpo. Nessuno ha potuto fare nulla. Contro i due mezzi sono poi finite altre due auto. Sono rimaste ferite cinque persone, fortunatamente non in modo grave. Il conducente della Golf è ricoverato in codice giallo al Papa Giovanni, gli altri sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza tutti i mezzi. Dopo il grave sinistro stradale, il tratto di autostrada è rimasto chiuso a lungo, anche per permettere alle autorità di effettuare tutti i rilievi necessari.

L’intera comunità è sconvolta, Davide era papà di due bambini piccoli, il minore di appena un anno. Lascia nel dolore anche la compagna, tutti i familiari e tutti i suoi numerosi amici. Da sempre condivideva il suo grande amore per il Milan e lui stesso aveva giocato nella categoria Amatori. Lavorava in uno studio commercialista ed era un compagno e un genitore amorevole. La vita è stata crudele, nessuno poteva immaginare che la partita della sua squadra del cuore gli sarebbe costata la vita.

Numerosi i messaggi di addio apparsi sul web, pubblicati da tutti coloro che hanno voluto salutarlo con parole commoventi, per l’ultima volta.