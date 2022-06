Lo scorso 18 giugno i tantissimi fan del pianista e compositore Giovanni Allevi hanno ricevuto la notizia, direttamente dal loro beniamino, che il musicista è affetto da un mieloma e che per un po’ dovrà allontanarsi dalla sua adorata Musica. Ieri, sui suoi account Instagram, ha voluto ringraziare tutti per l’ondata di affetto ricevuto e annunciare che oggi inizierà il percorso di cure.

Allevi è considerato uno dei musicisti e compositori più importanti d’Italia e anche all’estero. Le sue melodie hanno spopolato ovunque ed è diventato negli anni uno dei volti più noti dell’intero panorama musicale.

Lo scorso 18 giugno, con un toccante messaggio postato sui social, ha annunciato di essere affetto da un mieloma e di doversi allontanare dalla Musica per curarsi. Ecco le sue parole:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni ❤️