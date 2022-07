Una notizia drammatica ha coinvolto ancora una volta la famiglia di Giovanni Allevi, il pianista che solo poche settimane fa aveva annunciato di avere un mieloma molto grave e di doversi curare. La sorella maggiore, Maria Stella, si è tolta la vita nella sua casa di Ascoli Piceno. Stando alle prime notizie riportate, a trovare il suo cadavere è stato un familiare che, preoccupato dalle mancate risposte della donna al telefono, aveva deciso di andare a controllare di persona.

Un periodo tragico quello che sta vivendo la famiglia di Giovanni Allevi. Questa notte è stato trovato il corpo senza vita di Maria Stella Allevi, sorella maggiore del famoso pianista.

Il primo ad accorgersi che ci fosse qualcosa di strano è stato un parente, che preoccupato dalle mancate risposte al telefono della donna, questa notte ha deciso di raggiungere la sua abitazione di Ascoli per verificare di persone che tutto fosse a posto.

Purtroppo così non era. La donna giaceva all’interno della sua casa, dove viveva da sola, ormai già priva di vita.

All’interno della casa non sono stati rinvenuti biglietti, né risulta che la donna abbia lasciato messaggi, ma pare sia accertato che la causa del decesso sia un suicidio.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ascoli Piceno. Le autorità hanno già riconsegnato la salma della donna alla sua famiglia.

Maria Stella Allevi insegnava in un istituto superiore della città marchigiana.

Un dramma che, come detto, non è l’unico che ha colpito ultimamente la famiglia Allevi.

Solo poche settimane fa, infatti, Giovanni Allevi aveva annunciato sui social la gravissima malattia che lo ha colpito. Queste le parole del musicista:

Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni