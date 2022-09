Continua il percorso e la battaglia di Giovanni Allevi contro il mieloma, il brutto male che lo ha afflitto e che il musicista ha annunciato di avere nello scorso giugno. Quasi quotidianamente il compositore aggiorna i tanti fa che lo seguono sui social sulle sue condizioni e, nell’ultimo post, ha raccontato cosa sta imparando in questo periodo difficile.

Questo nuovo percorso di Giovanni Allevi è iniziato qualche mese fa, quando ha scoperto di avere un mieloma al midollo osseo. A giugno aveva scelto di uscire allo scoperto, raccontando tutto ai suoi fan e dichiarando che, a malincuore, avrebbe dovuto allontanarsi dai concerti.

Nelle settimane e nei mesi successivi, il compositore ha avuto modo di riflettere su quello che gli sta succedendo e analizzare, a modo suo, tutto quanto.

Ogni riflessione, ogni sensazione, il musicista la riporta nella musica, che comunque non ha deciso di abbandonare.

Così ha scritto in un post Instagram qualche settimana fa. Parole che, nonostante tutto, trasmettono la positività che sente dentro di sé.

Poi la musica appunto. Sebbene non riesca a suonare il pianoforte, Allevi continua a comporre. A riportare sullo spartito le sue sensazioni.

Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!