Nelle prime ore del mattino di ieri, sul web si è diffusa una notizia sconcertante sulla morte di Giovanni Allevi, il pianista italiano che da circa un anno lotta con un mieloma. Fortunatamente alla fine si è rivelata soltanto una fake news e a smentire tutto ci ha pensato lo stesso Giovanni, più pieno di vita che mai.

Nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 14 luglio, su alcuni quotidiani e notiziari online è iniziata a circolare una notizia che ha lasciato di stucco in molti.

La suddetta notizia parlava del decesso di Giovanni Allevi, lo stimatissimo compositore italiano che, da circa un anno, lotta contro un tumore alle ossa che lo sta debilitando molto.

In tanti hanno creduto alla notizia. Moltissimi i messaggi di cordoglio e dolore che avevano riempito i social e anche molti utenti vip erano caduti in quella che, fortunatamente, alla fine si è rivelata essere soltanto una bufala di cattivissimo gusto.

A smentire tutto, con un messaggio pieno di dignità ed educazione, ci ha pensato lo stesso Giovanni, che sui suoi profili social ha scritto:

Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo 😀 e non ho mai amato così tanto la vita come ora! A presto Giovanni ❤️