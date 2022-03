Il mondo della televisione e della radio hanno da poco appreso la triste notizia della morte di Giovanni Battezzato. Avrebbe compiuto 72 anni il prossimo agosto e ad annunciare la sua morte, tramite un post pubblico, ci ha pensato Virgin Radio, l’emittente radiofonica in cui aveva lavorato fino al 2012.

Non sono state rese note le cause della sua morte, ma ciò che è chiaro, leggendo i numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social, è che il ricordo di Battezzato non verrà mai dimenticato.

Ieri ci ha lasciato Giovanni Battezzato: grande doppiatore, attore e voce indimenticabile anche a Virgin Radio dove, tra il 2008 e il 2012, è stato protagonista dell’appuntamento Virgin Investigation Bureau insieme a Sophia Eze. Buon viaggio detective Malone. RIP

Sono queste le toccanti parole pubblicate sul profilo di Virgin Radio, l’emittente radiofonica in cui Giovanni aveva lavorato fino al 2012, mettendo al servizio degli ascoltatori la sua straordinaria voce. Parole che sono servite da triste annuncio.

Una carriera lunga e molto prolifica, che parla per lui e rende giustizia al suo talento strepitoso sia da attore che da doppiatore.

La carriera di Giovanni Battezzato

Nato a Milano il 25 agosto del 1950, Giovanni Battezzato aveva iniziato molto presto i suoi studi nel campo della recitazione. Si è diplomato come attore di prosa alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, nel triennio 1970/1973.

Il suo esordio, sempre a teatro, era arrivato subito dopo, nel 1973, quando fece parte del cast dello spettacolo Barbablù di M. D’Ursi, sotto la regia di Lamberto Puggelli.

Da attore ha recitato in diversi film e serie tv di successo, sia per la televisione che per il cinema. Indimenticabili, per esempio, il suo ruolo del Preside della scuola in “Quelli dell’intervallo“, quello ne “I Cesaroni“, ne “Nonno Felice” con Gino Bramieri e “Casa Vianello“.

Ma l’attività che più di tutte lo ha reso noto, è senza dubbio stata quella di doppiatore. Soprattutto nelle serie tv animate e nei videogiochi.

Tanto per citare qualcuno dei suoi lavori, era la voce del drago Shenron, di Garlic Jr., del Colonnello Dark e di Vuh Shenron nelle serie di “Dragon Ball“, di Smoker in “One Piece” e del capitano Harris nella serie animata di “Scuola di polizia“.