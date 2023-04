Triste episodio nel comune di Ozieri, in Sardegna. Giovanni Carta ha perso la vita a 60 anni. Era un noto assicuratore del posto ed un ex calciatore, è precipitato dal secondo piano mentre cercava di aggiustare una tapparella.

È accaduto ieri pomeriggio, Giovanni Carta stava aggiustando la tapparella della sua abitazione, quando è precipitato nel cortile dal secondo piano. Forse ha messo un piede in fallo ed ha perso l’equilibrio. E forse è stata colpa di quelle ciabatte che indossava.

La caduta purtroppo non gli ha lasciato scampo, ha battuto la testa. Nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita del 60enne. Lascia nel dolore la moglie Simonetta e i suoi due figli, un ragazzo di 27 anni chiamato Mauro e una ragazza di 23 anni chiamata Valeria.

Era molto conosciuto e stimato nella zona, proprio per il suo passato da calciatore nella squadra locale, l’Ozierese. Aveva militato anche nelle squadre Frassati e Pattada.

L’addio degli ex compagni di squadra dopo la scomparsa di Giovanni Carta

Gli ex compagni di squadra, tutti ex calciatori ricordano quei bellissimi tempi. Affranti e addolorati dalla notizia della scomparsa del loro amico, hanno voluto salutarlo con commoventi parole.

Perdiamo una grande persona e un vero amico. Lascerà un immenso vuoto in tutti noi e purtroppo ancora di più nella sua famiglia.

Non ci sono parole per questa grande perdita. Ci vedevamo spesso assieme a tutti gli ex compagni. Giovani era una persona solare e un grande lavoratore, attaccato ai valori della famiglia.