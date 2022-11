Un malore improvviso a 36 anni, poi la triste scoperta all'interno del suo appartamento: dolore e sconforto per la morte di Giovanni Corsaro

Si è spento per sempre a soli 36 anni, a causa di un improvviso malore. Il corpo senza vita di Giovanni Corsaro, è stato trovato dopo una settimana.

Il triste episodio è accaduto in un appartamento di Marghera, località del comune di Venezia.

I parenti hanno cercato di chiamarlo, ma Giovanni Corsaro non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi. Così, alla fine, hanno lanciato l’allarme ai soccorritori e alle forze dell’ordine.

Gli agenti dei Carabinieri si sono recati all’abitazione per un controllo, nella mattinata dello scorso 10 novembre. Nessuna risposta nemmeno alla porta, così hanno richiesto l’aiuto degli uomini dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta.

Una volta all’interno dell’appartamento, hanno fatto la tristissima scoperta. Giovanni Corsaro giaceva sul pavimento, ormai privo di vita.

Sul posto è arrivato anche il medico legale, che dopo gli esami preliminari, ha stabilito che il giovane 36enne è deceduto a seguito di un malore. Un decesso naturale.

Per per questo motivo, la salma è stata già consegnata alla famiglia e si è deciso di non disporre l’esame autoptico.

I post di addio per Giovanni Corsaro

Sui social network sono apparsi numerosi messaggi, di persone incredule. Nessuno riesce a capacitarsi del fatto che un uomo così giovane, sia deceduto in modo così improvviso ed inaspettato, lasciando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano.

Non ci posso ancora credere a quello che ti è successo, ci mancherai molto a tutti, eri una persona splendida, sorridente e molto affettuosa, con i tuoi difetti ti sei fatto amare da tutti. Adesso potrai riabbracciare e stare con la nostra mamma ❤️.