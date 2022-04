Una vicenda davvero straziante è avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 2 aprile. Purtroppo un 12enne colpito da malore, mentre era nell’atrio della scuola, ha perso la vita. I tentativi dei medici intervenuti, per lui sono risultati essere del tutto inutili.

Le forze dell’ordine arrivate sul posto, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma soprattutto per capire la causa che ha portato alla sua morte. Molto probabilmente verrà disposta l’autopsia.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella mattinata di sabato 2 aprile. Precisamente nell’istituto Mercogliano-Guadagni di Cimitile, a Nola, in provincia di Napoli.

Il piccolo che sembra soffrisse di altre patologie, era andato a scuola come ogni giorno. Fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente e non aveva mostrato nessun comportamento insolito.

Tuttavia, proprio mentre si trovava nell’atrio dell’istituto, ha iniziato ad accusare uno strano malore. Gli adulti si sono presto allarmati e con la speranza di poterlo salvare, hanno allertato in fretta i sanitari.

Però i medici intervenuti, nonostante i loro tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso. Per il bimbo, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.

Le indagini per la tragica morte del 12enne colpito da un malore a scuola

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ora hanno avviato tutte le indagini del caso. Stanno cercando di capire la causa che ha portato alla sua morte così improvvisa e straziante.

Da ciò che è emerso, sembra che il 12enne soffrisse di altre patologie. Di conseguenza, nonostante la sua scomparsa sembra essere avvenuta per un malore, molto probabilmente verrà anche disposta l’autopsia sul corpo. Bisogna capire se la sua morte sia avvenuta per i problemi di salute di cui era affetto.

Inoltre, alcuni media locali hanno anche dichiarato che il papà del bambino è deceduto più di un anno fa, per un problema cardiaco. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.