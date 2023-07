Andrea Basso avrebbe invitato Giovanni Santus a casa sua per fare una doccia, ma lì lo avrebbe invece picchiato fino ad ucciderlo

Un crimine terribile di cui in questi giorni stanno emergendo nuovi e scabrosi dettagli, è quello che si è verificato nei primi giorni di luglio a Biella. Giovanni Santus, senzatetto di 58 anni, è stato picchiato a morte da un 21enne, Andrea Basso. Arrestate per il reato di concorso in omicidio anche altre tre persone.

Le autorità stanno indagando incessantemente per capire cosa abbia potuto spingere Andrea Basso, un 21enne di Biella, a togliere la vita in una maniera così brutale ad un uomo di 58 anni.

Stando a quanto emerso fino ad ora, Basso avrebbe invitato Giovanni Santus a casa sua per farsi una doccia e rinfrescarsi.

Santus infatti risultava esse un senza dimora e dopo alcuni giorni trascorsi in strada sotto al sole cocente, avrebbe accettato l’invito del ragazzo.

Proprio nell’appartamento di Basso si sarebbe verificato l’omicidio. Il ragazzo avrebbe colpito ripetutamente e con violenza inaudita il 58enne, fino a provocargli gravi traumi al torace e lacerazioni al fegato.

Successivamente ha tentato di rianimarlo, ma non riuscendoci aveva infierito ancora sull’uomo, colpendolo ancora con calci e pugni e addirittura ustionandolo con dell’acqua bollente.

Il ritrovamento del corpo di Giovanni Santus e l’arresto dei colpevoli

Alle 19:00 dell’8 luglio le autorità rinvenivano in fine il corpo senza vita di Giovanni Santus, all’interno di una casa a Chiavazza di proprietà di alcuni amici di Andrea Basso.

Oltre a Basso, le autorità hanno tratto in arresto altre tre persone: una coppia di amici foggiani del 21enne e anche la ragazza dello stesso Basso, una giovane di 19 anni. L’accusa per loro è quella di concorso in omicidio.

I tre avrebbero dichiarato alle autorità che Santus si era sentito male mentre faceva la doccia, ma l’esame autoptico ha confermato la presenza di evidenti e letali segni di percosse.

A scatenare l’ira di Basso nei confronti di Santus, stando a quanto emerso fino ad ora, sarebbe stata una bottiglia di alcolici che il senzatetto aveva bevuto interamente senza il permesso del 21enne.

Tra Basso e Santus ci sarebbero stati scontri anche in passato. In un episodio in particolare, Basso aveva aggredito, picchiato e scaraventato a terra il 58enne all’esterno di un supermercato della zona.