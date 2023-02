Giovanni Stentella ha perso la vita a 53 anni, a causa di un colpo partito in modo accidentale dal fucile di un amico.

L’uomo aveva deciso di trascorrere una giornata diversa in compagnia dei suoi amici, nelle campagne del Grossetano, per l’ultimo giorno di caccia.

Una giornata finita nel peggiore dei modi. Giovanni Stentella non stava nemmeno partecipando alla battuta, aveva solo accompagnato i suoi amici, non immaginando che quella decisione gli sarebbe costata la vita.

È accaduto nelle campagne del Grossetano, a Pitigliano. Un colpo partito accidentalmente verso di lui, che non gli ha lasciato scampo. Gli amici lo hanno visto accasciarsi improvvisamente a terra.

Erano circa le 12 quando i soccorritori hanno ricevuto l’allarme. Gli operatori sanitari del 118 si sono subito recati sul posto, insieme alla Misericordia e ad un’automedica. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare l’uomo di 53 anni. Era già troppo tardi ed è stato dichiarato il decesso sul posto.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, una prima ipotesi parla di un colpo partito dal fucile di un amico, che durante la battuta di caccia sarebbe inciampato. Ma saranno solo le indagini a fornire un’esatta ricostruzione dei fatti.

Giovanni Stentella viveva con la moglie e il figlio a Narni Scalo, in provincia di Terni. La comunità è sconvolta, la notizia straziante si è rapidamente diffusa, gettando nelle sconforto tutti coloro che lo conoscevano.

Numerosi anche i messaggi di addio e di cordoglio apparsi sui social. Giovanni Stentella era benvoluto da tutti.

L’ultimo giorno di caccia sarà per me e tutta la nostra famiglia tristemente ricordato come un giorno funesto. Giovanni, ancora un “ragazzo” del ’69 coetaneo di mio fratello più giovane con cui abbiamo passato tutta la nostra adolescenza a Narni Scalo in via Fabbrucciano, ha perso la vita mentre era andato con gli amici per stare in compagnia in una giornata di caccia ai colombacci in Toscana. Quest’anno lui che aveva un’attività di parrucchiere, non aveva nemmeno rinnovato la patente a causa del lavoro e della poca disponibilità di tempo da poter dedicare alla sua passione.