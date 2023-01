Una straziante perdita è quella che ha colpito la comunità di Giugliano, nella provincia di Napoli. Una donna di soli 31 anni, chiamata Alina Isayeva è stata trovata senza vita nel bagno della casa e, all’arrivo dei medici, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Il pm intervenuto sul posto, come da prassi in questi casi, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo, anche per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 18 gennaio. Precisamente nell’abitazione in cui viveva a Lago Patria, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

Alina in realtà veniva da Leopoli, in Ucraina, ma era arrivata in Italia ormai da diversi anni. Infatti era ben inserita in tutta la comunità.

La prima ad allarmarsi è stata proprio la madre. Quest’ultima stava provando a mettersi in contatto con lei da circa 24 ore, ma alla fine quando ha capito la gravità della situazione, ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Nell’abitazione della donna sono arrivati i vigili del fuoco. Gli agenti entrati in casa, purtroppo hanno fatto la straziante scoperta. Alina era senza vita nel bagno.

Le indagini per il decesso di Alina Isayeva

Il pm come da prassi in questi casi, ha deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Questo perché sarà necessario per stabilire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. L’ipotesi più plausibile è quella del malore.

La notizia di questa perdita così improvvisa e straziante, si è diffusa molto velocemente nella comunità di Lago Patria ed ovviamente sono tante le persone che hanno voluto scrivere dei messaggi di cordoglio sui social. Un suo amico, per ricordarla, ha scritto: