Mantova, Paula Almeida morta dopo 2 accessi in pronto soccorso: la scoperta su quello che le hanno fatto in ospedale

Sono in corso tutte le indagini per la prematura e straziante scomparsa di Paula Almeida, una giovane mamma che ha perso la vita a soli 37 anni. Il marito quando l’ha trovata esanime nel letto, ha allertato i soccorritori, ma per lei era ormai troppo tardi.

La famiglia ora chiede solo che venga fuori la verità e soprattutto che l’ospedale si prenda le sue responsabilità. Loro dicono che l’ultima volta in pronto soccorso, è andata via spontaneamente.

Paula Almeida è stata trovata senza vita dal marito nella mattinata di mercoledì 28 dicembre. Era nel suo letto, nella sua abitazione che si trova nella provincia di Mantova.

Il suo primo ingresso al pronto soccorso locale, è avvenuto lo scorso lunedì 26 dicembre. Si era recata lì perché accusava uno strano malessere al braccio sinistro e al petto. Così si è recata in nosocomio con un mezzo di sua proprietà.

I dottori l’hanno sottoposta a tutti i controlli di routine, ma non hanno trovato alcun tipo di problema. Per questo motivo le hanno dato le dimissione.

Il secondo accesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Ha chiesto l’intervento di un’ambulanza a casa. Dal racconto dei medici, è emerso che le hanno fatto una flebo di ansiolitico, poiché sembrava essere un po’ tesa.

Il decesso di Paula Almeida dopo il rientro a casa

Dal racconto dei dottori del nosocomio però, la giovane madre sarebbe andata via di sua spontanea volontà. Questa però non è la versione raccontata dal marito, poiché lui dice che anche in quest’occasione le hanno dato le dimissioni senza capire la motivazione dietro il suo malessere.

Alla fine Paula è tornata nella sua abitazione ed è solo 3 ore dopo che l’uomo ha fatto la triste scoperta. La donna aveva perso la vita nel letto della sua abitazione.

Il marito ha presentato una denuncia e la Procura ha deciso di avviare un’inchiesta. L’ipotesi è che la giovane madre abbia perso la vita per un malore, ma ora sarà solo l’autopsia a dare delle ulteriori risposte sulla causa dietro il suo improvviso decesso.