Si chiamava Giulia Gargano la 15enne che purtroppo lo scorso lunedì 9 ottobre, ha perso la vita dopo una macchina l’ha investita mentre era con il suo fidanzatino. Il giovane anche lui ricoverato in ospedale, non risulta essere ora in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine intervenute, in queste ore stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche se per il momento sembra essere abbastanza chiara.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 di sabato 7 ottobre. Precisamente lungo la strada Braccianese Claudia, che si trova nella zona di Manziana, nella provincia di Roma.

Da ciò che è emerso i due giovani, di 15 e 16 anni, forse perché il fine settimana, erano usciti per una passeggiata. Probabilmente stavano proprio raggiungendo il loro gruppo di amici, ma non sono mai arrivati a destinazione.

Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un’altra ragazza di soli 22 anni, che era alla guida della sua auto, una Citroen C1, li ha travolti. Stavano attraversando sulle strisce pedonali.

La giovane si è subito fermata per prestare i soccorsi del caso. Sul posto oltre l’ambulanza, è arrivato anche l’elisoccorso, che ha trasportato la 15enne d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. Il fidanzato invece, è apparso in condizioni meno gravi e si trova ora ricoverato al nosocomio di Bracciano.

Il decesso di Giulia Gargano dopo il sinistro

Per due lunghi giorni i familiari di Giulia hanno sperato che potesse riprendersi. Tuttavia, nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre, i medici non hanno avuto altra scelta che costatare il suo decesso cerebrale ed alla fine la sua prematura scomparsa nella mattina di martedì 10 ottobre.

I genitori, nonostante lo strazio della grave perdita che hanno subito, hanno deciso di dare il consenso alla donazione dei suoi organi.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto. L’automobilista è risultata negativa all’alcol test, ma ora la sua situazione potrebbe cambiare, in delitto stradale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla straziante vicenda.