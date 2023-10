Un’agonia andata avanti due lunghi giorni è quella che ha vissuto la ragazza di 15 anni, che lo scorso sabato era stata investita mentre attraversava sulle strisce. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita e nella serata di lunedì, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando in queste ore per capirne la dinamica, ma l’accusa per la 22enne alla guida della macchina, potrebbe cambiare in delitto stradale.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 17, di sabato 7 ottobre. Precisamente in zona Manziana, sulla via Braccianense, che si trova vicino la città di Roma.

I due fidanzati, di 15 e 16 anni, molto probabilmente erano usciti per una passeggiata. Essendo un giorno di fine settimana, stavano probabilmente per raggiungere i loro amici.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una donna di 22 anni, alla guida della sua Citroen C1, li ha investiti mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali.

Le condizioni della giovane sono apparse gravi sin da subito, proprio come quelle del suo ragazzo. Da qui il disperato tentativo dei medici di salvarla e quindi l’hanno trasportata tempestivamente all’ospedale Gemelli di Roma.

Il decesso della ragazza di 15 anni dopo il sinistro

La famiglia ha sperato fino alla fine che potesse salvarsi. Però nella serata di lunedì 9 ottobre, i medici non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso cerebrale.

Il fidanzato al momento si trova ricoverato all’ospedale di Bracciano. Risulta essere in attesa per un intervento alla milza, ma non dovrebbe essere ora in pericolo di vita.

La ragazza di 22 anni che era alla guida della macchina, si è subito fermata per i soccorsi del caso. Tuttavia, è risultata negativa all’alcol test. Però visto il decesso della ragazzina, l’accusa potrebbe trasformarsi per lei in delitto stradale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.