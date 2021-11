Dolore e tristezza per la morte di Giulia Scaffidi: inseguiva il sogno di una bellezza perfetta, che si è poi trasformata in anoressia

Giulia Scaffidi si è spenta per sempre all’età di 17 anni. Una spiacevole notizia che arriva da Lodi. Purtroppo la giovane soffriva da tre anni di anoressia ed è morta all’interno del reparto di pediatria della struttura sanitaria.

A raccontare la vicenda, in un’intervista con il giornale Corriere Della Sera, è stato il fratello Tony. Quest’ultimo ha voluto evidenziare quanto possa influire negativamente oggi il mondo social. Sua sorella era ossessionata dai messaggi, secondo lui negativi, che arrivano dalle fashion blogger.

Giulia voleva essere perfetta e aveva iniziato a nascondere il cibo. Negli ultimi 3 anni aveva iniziato a soffrire di anoressia. Poi, lo scorso 25 novembre è stata ricoverata in gravi condizioni. È entrata in coma alle 5 del mattino ed è morta sette ore dopo. Pesava soltanto 26 chili.

Giulia si vedeva perfetta così. Si truccava ogni giorno, usava creme per il viso e smalti per far risaltare quella bellezza che, dal suo punto di vista, aveva finalmente raggiunto. Come mia sorella ne ho viste fin troppe. Modelle che nella spasmodica ricerca della perfezione fisica vivono una vita di privazioni.

Il ricordo della mamma di Giulia Scaffidi

Anche la mamma della 17enne ha ricordato di quei cinque mesi trascorsi in ospedale dopo il primo ricovero. Mesi ancora più difficili a causa della Pandemia. Prima all’ospedale di Piacenza, poi all’ospedale San Paolo di Milano.

Giulia non mangiava più. Beveva solo acqua bollente.

Durante il ricovero sembrava aver recuperato le forze e aver imboccato la via della guarigione, fin quando la situazione è peggiorata in modo drastico. Il cuore di Giulia Scaffidi, alla fine, ha cessato di battere per sempre.

Un dolore insopportabile per la famiglia e per suo fratello, che oggi punta il dito contro i messaggi negativi di bellezza che vengono diffusi attraverso i social network.

I funerali della 17enne sono stati celebrati nella giornata di sabato 27 novembre a San Martino Pizzolano, luogo di residenza della giovane.