Giulia Tramontano trovata morta, il fidanzato confessa tutto: cosa è successo

Sono terminate le ricerche di Giulia Tramontano. Nella tarda serata di mercoledì 31 maggio, infatti, il suo fidanzata ha confessato l’Romicidio della ragazza rivelando anche il luogo in cui si trovava il corpo, trovato in una capanna di Senago. Ricordiamo che la 29enne era scomparsa domenica 28 maggio e a denunciare la sua scomparsa era stato proprio colui responsabile dell’omicidio.

Purtroppo tutte le speranze di trovare Giulia Tramontano viva sono ormai andate perdute. Come già anticipato, nella tarda serata di domenica 28 maggio il compagno aveva denunciato la scomparsa della 29enne incinta al settimo mese. Nella tarda serata di mercoledì 31 maggio, invece, proprio Alessandro Impagnatiello ha confessato di essere il responsabile dell’omicidio della giovane.

Dopo aver confessato di essere il responsabile dell’omicidio di Giulia Tramontano, Alessandro Impegnatiello è stato portato in carcere dalle autorità. Prima, però, il giovane ha rivelato il luogo in cui si trovava il corpo della 29enne, incinta al settimo mese.

Gli inquirenti hanno ritrovato il corpo senza vita di Giulia in una capanna di Senago. Nel dettaglio, la 29enne era nascosta sotto un pezzo di terra dietro ad una capanna di una palazzina a Senago, non molto lontano da dove abitava la coppia. Questa è senza ombra di dubbio una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso tutta l’Italia e che si è conclusa nel migliore dei modi.

Dopo il lavoro svolto da parte degli investigatori scientifici per Alessandro Impegnatiello le cose non si sono messe per niente bene. Nell’abitazione della coppia, infatti, i Carabinieri hanno trovato una serie di tracce che hanno poi portato il compagno di Giulia a confessare il tutto. Ad esempio, sono state trovate tracce di sangue nell’auto dell’uomo.

Ricordiamo che il compagno di Giulia Tramontano lavorava in un locale come barman. Attualmente Alessandro Impegnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato, di occultamento di cadavere e di interruzione della gravidanza.