Giuliano Margherita, il bambino di 14 anni abbandonato alla nascita, è stato ricoverato all’ospedale Santobono a seguito di una crisi respiratoria.

Quasi sordo, non vedente e con problemi respiratori, era stato abbandonato subito dopo il parto. Venne trovato vicino ad un cassonetto della spazzatura da due amorevoli persone Giuliano e Margherita, dalle quali prese il nome che porta oggi.

Il suo tutore, il Sindaco di Marcianise Antonello Velardi ha pubblicato su Facebook una foto di Giuliano nel letto di ospedale. Ha chiesto una preghiera affinché riesca a vincere la sua battaglia. Ecco le sue parole:

++ GIULIANO È GRAVE ++

È in gravi condizioni Giuliano Margherita. Il bambino figlio di tutta Marcianise che ben conoscete. Lo stanno operando d’urgenza al Santobono, a Napoli. Dove è stato trasferito dalla struttura sanitaria che lo ha in cura. Ha una grave crisi respiratoria, legata alle sue complicatissime condizioni di salute. Ho parlato con i medici che non disperano ma non fanno alcuna previsione.