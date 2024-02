A causa di un brutto male che non le ha lasciato scampo, Emanuela Aloisi è morta: aveva partecipato a Uomini & Donne

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito il comune di Giulianova. Purtroppo Emanuela Aloisi si è spenta per sempre a 51 anni, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo. Aveva partecipato anche al programma Uomini & Donne.

In queste ore sono davvero tante le persone che l’hanno conosciuta, che hanno scelto di ricordarla con un post sui social, anche per mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari.

Emanuela aveva 51 anni e per molto tempo ha lavorato al Cup della Asl locale. Proprio per questo motivo, era davvero molto conosciuta in tutta la zona.

Diverso tempo fa, ha iniziato a mostrare alcuni strani sintomi. Da subito si è sottoposta a tutte le cure del caso, ma i medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero molto gravi.

Con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno sottoposta prima ad un intervento molto delicato e poi a delle cure estenuanti. Chi la conosceva, di lei ha detto:

Sapeva di avere un male difficile da curare, è vero, ma era convinta che ce l’avrebbe fatta per cui aveva cercato di vivere come sapeva fare lei, regalando a tutti un sorriso, e socializzando con tutti e una città intera, ma anche a Terano, in molti la conoscevano.

Il decesso di Emanuela Aloisi e la sua partecipazione a Uomini & Donne

In questi ultimi tempi, avevano disposto per la donna il ricovero all’hospice di Teramo. Però è proprio qui che nella giornata di mercoledì 31 gennaio, ha perso la vita.

Il funerale è stato celebrato nella giornata di oggi, venerdì 2 febbraio. Emanuela ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori del fratello gemello Giampaolo e dell’altro Gianluca. Ha lasciato anche i genitori Renato e Margherita.

La donna aveva partecipato per un breve periodo anche al programma di Maria De Filippi, Uomini & Donne, probabilmente con la speranza di trovare l’uomo della sua vita. Il quotidiano Il Messaggero ha detto di lei, che si è mostrata da subito come la protagonista assoluta.