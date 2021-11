Una notizia devastante si è diffusa nelle ultime ore. Giulio Cavallo, studente di Economia all’Università di Torino e giovane promessa del calcio italiano, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente stradale. La sua vettura è uscita di carreggiata precipitando in una scarpata. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Per il ragazzo, che è praticamente morto sul colpo, non c’è stato assolutamente nulla da fare.

Ore difficili in Italia per la morte di sue giovanissimi. Ieri si era divulgata la notizia della morte di Vittoria Campo. La ragazza, di soli 23 anni, ha accusato un malore venerdì scorso e i suoi genitori avevano subito lanciato l’allarme ai soccorritori. La corsa in ospedale e l’impegno dei medici, però, non sono serviti a nulla per salvarle la vita. Vittoria era una promessa del calcio femminile e quest’anno giocava nel Palermo Calcio, in Serie B.

A rendere ancora più tragica la vicenda, si aggiunge il fatto che soltanto un paio di mesi fa, precisamente il primo settembre scorso, suo fratello maggiore Alessandro era deceduto per lo stesso motivo. Un malore improvviso che lo ha colto e che non gli ha lasciato scampo.

Improvvisa e sconvolgente anche la morte, avvenuta ieri, di Giulio Cavallo. Il giovane era da solo a bordo della sua auto e stava percorrendo la strada panoramica di Fremo Cuncunà, in località Chiesa San Giovanni, a Elva, nei pressi di Cuneo.

Si indaga sulla morte di Giulio Cavallo

Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada ed è precipitata lungo una scarpata. I primi ad accorgersi di tutto e a lanciare l’allarme sono stati due escursionisti tedeschi.

Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118, arrivato a bordo di un elisoccorso. Purtroppo, tutti gli sforzi dei soccorritori non sono serviti a nulla per salvare la vita al giovane.

Gli inquirenti ora indagheranno per cercare di capire cosa abbia provocato la perdita del controllo della vettura.

Giulio studiava Economia a Cuneo e seguiva anche la sua più grande passione, il calcio, giocando in una squadra locale di prima categoria, la Margaritese.

La famiglia del ragazzo e tutta la comunità del suo paese di origine sono profondamente scioccati per quanto accaduto.