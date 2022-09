Stava bruciando delle sterpaglie, quando le fiamme lo hanno avvolto: per Giulio Gaspari, 84enne pensionato, non c'è stato nulla da fare

Non c’è stato nulla da fare per salvare la vita di Giulio Gaspari, pensionato di 84 anni originario e residente di Monticelli, quartiere di Ascoli Piceno. L’uomo stava bruciando delle sterpaglie nell’orto, quando le fiamme lo hanno avvolto inesorabilmente. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari medici che non hanno potuto far altro che sedare l’incendio e dichiarare il decesso dell’anziano.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. Giulio aveva gestito per tantissimi anni il ristorante “Esso” ad Ascoli Piceno, finché l’età glielo ha permesso.

Poi la pensione. Tempo libero che lui ha sempre dedicato alla cura dei terreni agricoli che aveva e al suo amato orto.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso, il 28 settembre, purtroppo è accaduto qualcosa che ha messo fine alla vita dell’84enne.

Dopo aver fatto un po’ di pulizia di erbacce, Giulio aveva radunato tutte le sterpaglie e gli aveva dato fuoco per disfarsene. Un gesto molto praticato da chi si occupa di lavori agricoli del genere.

Improvvisamente però, quelle fiamme che dovevano essere controllate, sono divampate anche nelle zone circostanti e si sono allargate sempre più.

L’uomo, nell’estremo tentativo di controllare il fuoco e di evitare un incendio ben più grave, ha preso la sua zappa ed ha fatto ciò che poteva.

Tuttavia, probabilmente per l’inalazione del fumo, Giulio Gaspari ha perso i sensi e si è accasciato al suolo rimanendo intrappolato nel rogo.

Per Giulio Gaspari non c’è stato nulla da fare

Il fumo delle fiamme ha attirato le attenzioni dei vicini che subito hanno allertato le autorità. Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

I primi hanno provveduto a sedare le fiamme, mentre i medici, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo pensionato di 84 anni.

Credit: Vigili del Fuoco

In tantissimi hanno ricordato Giulio per la bellissima persona che era. Un lavoratore instancabile e un cuoco provetto, che negli anni aveva deliziato tutti con i suoi buonissimi piatti.

Un anno fa aveva perso Giovanna, la sua moglie adorata. Oggi i due figli Giampiero e Rosaria piangono l’improvvisa e dolorosa scomparsa che del loro papà.