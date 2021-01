Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio a Marsala, in provincia di Trapani. Purtroppo una giovane mamma di 27 anni ha perso la vita sul colpo. Invece i suoi due figli di 2 e 3 anni, sono ricoverati in condizioni critiche. Al momento risultano essere in pericolo di vita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 4 gennaio. Precisamente lungo la strada a scorrimento veloce per Birgi.

Nella macchina c’erano la mamma, chiamata Veronica Di Maggio, i suoi due bambini ed un’altra ragazza di 21 anni che era alla guida. Quest’ultima dopo l’impatto non ha riportato gravi conseguenze. Infatti per il momento non risulta essere in pericolo di vita.

Stando ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’automobilista abbia perso improvvisamente il controllo del suo mezzo, andando proprio a schiantarsi contro un tir che proveniva dal senso opposto. I presenti si sono presto resi conto della gravità, poiché l’impatto è stato molto violento.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed anche i sanitari. I dottori hanno provato a rianimare la giovane vittima per diversi minuti, però il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Grave incidente a Marsala: le condizioni dei bambini

Anche la situazione dei piccoli è apparsa critica sin da subito. Uno di loro è finito sull’asfalto dopo aver rotto con la testa, il parabrezza del veicolo. Infatti ora è ricoverato all’ospedale di Palermo.

I medici adesso stanno facendo il possibile per riuscire a salvarli. Però le loro condizioni sono davvero drammatiche e purtroppo risultano essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine arrivate sul posto, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire come sia avvenuto l’incidente e soprattutto le eventuali responsabilità dei due automobilisti.