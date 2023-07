Uomo di 47 anni si getta in mare per salvare i figli, ma viene risucchiato a sua volta dalle onde: tragedia sul litorale sud di Roma

Un uomo di 47 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, domenica 9 luglio, a Torvajanica, nel litorale sud di Roma. Si trovava sulla spiaggia libera insieme ai suoi due figli di 17 e 19 anni che, mentre facevano un bagno, sono andati in difficoltà. Lui si è gettato in acqua per salvarli, ma è stato trascinato a sua volta dalle onde.

Un week end drammatico per quanto riguarda gli annegamenti in Italia. Sono infatti diverse le persone che hanno perso la vita mentre trascorrevano delle giornate che dovevano essere di relax e che invece si sono trasformate in un incubo.

Nella piscina di Battuda di Pavia, ad esempio, ieri è deceduta una bambina di soli 7 anni. Originaria di Rozzano, era in piscina con la sua famiglia e mentre faceva un bagno, probabilmente ha accusato un malore. Rimasta incastrata sotto ad un gonfiabile, è stata trascinata fuori dall’acqua dal bagnino, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Si è spenta per sempre poco dopo essere arrivata in condizioni critiche al Policlinico San Matteo.

Sempre ieri, nel fiume Trebbia, hanno perso la vita un uomo e suo figlio. Il ragazzo, un 26enne, si era tuffato per un bagno quando non è più riemerso. Suo padre, 59 anni, a quel punto si è gettato per cercare di salvarlo ma purtroppo anche lui è scomparso sotto al filo dell’acqua. I soccorritori li hanno rinvenuti entrambi dopo circa un’ora, quando ormai erano privi di vita.

Come è morto un uomo di 47 anni a Torvajanica

Lo stesso tragico destino è purtroppo toccato ad un uomo di 47 anni, originario dell’Egitto, che ieri era al mare a Torvajanica con i suoi due figli.

I ragazzi, 17 e 19 anni, si era tuffati in mare per un bagno, quando le onde li hanno trascinati al largo.

Il signore a quel punto è entrato in acqua per salvarli, ma è stato risucchiato dalle onde a sua volta ed è andato in difficoltà.

Il bagnino della spiaggia libera lo ha trascinato a riva ed ha cercato di rianimarlo, ma per lui alla fine non c’è stato nulla da fare.

I ragazzi, scossi da quanto accaduto e impauriti, sono invece sopravvissuti.