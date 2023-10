Si sono tristemente concluse le ricerche di Giuseppe Salvi. L’escursionista 29enne, scomparso il 14 ottobre, è stato trovato senza vita martedì 17 ottobre, a 2700 m di altitudine sulla montagna punta Cristalliera.

Giuseppe Salvi amava la montagna e le sue escursioni. Spesso condivideva sui social le sue bellissime esperienze, come testimoniano i tanti post sul suo profilo. Lo scorso 14 ottobre, il 29enne è uscito di casa per una delle tante escursioni, ma non ha mai fatto rientro. È stata la sorella a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine di Torino, città in cui risiede la famiglia.

I soccorritori hanno cercato invano Giuseppe, le ricerche si erano interrotte per via del maltempo, per poi riprendere proprio martedì 17 ottobre, giorno del tragico ritrovamento. Dopo le prime indagini, si pensa che l’escursionista sia precipitato dalla punta meridionale del Monte Orsiera.

Giuseppe Salvi recuperato dai Vigili del Fuoco

Sono stati i Vigili del Fuoco a recuperare il corpo, grazie al supporto dell’elicottero, dei Carabinieri, del soccorso alpino, dei sanitari, della guardia di finanza e dei cinofili. Molto importante è stato anche il supporto del rifugio Selleries di Roure, che ha aiutato i soccorritori durante i giorni di ricerca.

Nessuno riusciva più a contattare il ragazzo, il cellulare aveva smesso di squillare nella tarda serata del 14 ottobre. Giuseppe aveva lasciato l’auto nel Parco Nazionale Orsiera Rocciavrè, vicino ad un sentiero.

Tutti hanno pregato e sperato che tornasse a casa sano e salvo, fino alla tristissima notizia, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Numerosi i post pubblicati sul web nelle ultime ore, accompagnati da parole strazianti di chi ha voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta. Tanti anche i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia di Giuseppe, travolta da un dolore inaspettato e ancora troppo difficile da accettare. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima uscita.