Gleycy Correia, nota modella ed ex Miss Brasile è morta a soli 27 anni, dopo due mesi di coma. I medici l’avevano sottoposta ad un intervento alle tonsille. Pochi giorni dopo è stata colpita da un arresto cardiaco.

La triste notizia della sua dipartita è stata diffusa dal prete di famiglia. La reginetta di bellezza, diventata Miss Brasile nel 2018, si è spenta per sempre a 27 anni, dopo 2 mesi di coma.

Dopo una tonsillectomia, rimozione delle tonsille con un intervento chirurgico, Gleycy Correia era tornata a casa. Nei giorni successivi ha accusato un improvviso malore. Subito è stata ricoverata alla Unimed, una clinica privata in Brasile, dove è rimasta in coma fino a pochi giorni fa, quando ha esalato l’ultimo respiro.

Il prete di famiglia, Lidiane Alves Oliveira, ha spiegato che da quando i dottori l’avevano indotta a coma, lo scorso 4 aprile, la reginetta di bellezza non aveva mai mostrato alcuna attività neurologica. Una morte che purtroppo la famiglia si aspettava, ma tutti hanno continuato a pregare e sperare fino all’ultimo istante.

Morte Gleycy Correia: le parole del prete di famiglia

Secondo le notizie diffuse finora, è molto probabile che verrà disposta l’autopsia sul suo corpo senza vita. Di seguito, le parole del sacerdote.

Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia. È andata all’Unimed ed ha avuto un arresto cardiaco il 4 aprile e da allora era in coma, senza attività neurologica. Oggi è morta

Dio ha scelto questo giorno per ritirare la nostra principessa. Sappiamo che ci mancherà tantissimo, ma ora illuminerà il cielo con il suo sorriso.

Gleycy Correia era molto seguita sui suoi account social, che contavano oltre 52 mila seguaci. Raccontava spesso della sua infanzia e di come la sua vita era cambiata. A soli 8 anni, aveva iniziato a lavorare in un salone di bellezza. Dopo l’arresto cardiaco, i suoi familiari hanno usato i suoi account per chiedere preghiere e per aggiornare i tanti fan delle sue condizioni.