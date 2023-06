Nella giornata di domenica 11 maggio, Angela Celentano ha compiuto 30 anni ed in occasione di questa data così importante, la famiglia ha voluto scrivere per lei un post sulla pagina Facebook. Purtroppo sono costretti a farlo tramite i social, poiché di lei non hanno notizie da 27 anni.

Sarebbe una donna oggi, ma i genitori e le sorelle di lei non hanno notizie dal lontano 1996. Quando una gita con altre persone, per loro si trasformata in un dramma.

Era il 10 agosto del 1996 quando tutta la famiglia si è recata sul Monte Faito, a Vico Equense. Stavano facendo una gita in montagna, ma è solo quando sono arrivati all’ora di pranzo che è avvenuto l’impensabile.

Angela è scesa nel parcheggio con un altro ragazzino di 12 anni e da quel momento di lei si sono perse tutte le tracce. I genitori hanno provato a cercarla da soli e poco dopo hanno presentato una denuncia.

Le ricerche si sono concentrate proprio su quel Monte, ma della piccola nessuno ha avuto più notizie. Sono quasi 27 anni che la famiglia cerca e prova a tenere accesa la speranza di poterla riabbracciare.

I due si dicono convinti che la figlia possa essere stata data in adozione e che quindi, loro possono ancora rivederla. In una recente intervista a Verissimo, Maria e Catello hanno detto che ogni anno per lei comprano un regalo e sono tutti in un armadio, in attesa che lei torni.

Il messaggio della famiglia per Angela Celentano

In questi anni sono davvero tante le piste che sono state prese in considerazione. L’ultima è quella del Sud America, che però si è rivelata negativa dopo l’esito del test del DNA. In occasione di questo giorno così importante, sulla pagina Facebook delle sorelle, hanno scritto:

Buon 30esimo compleanno, Angela. Anche quest’anno i nostri auguri per te saranno attraverso un video e anche quest’anno, come ogni anno, speriamo che possano arrivarti.