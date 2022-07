Sono ancora in corso tutte le indagini per l’incidente avvenuto martedì notte, sulla E45. La vittima è una giovane ragazza di 27 anni, chiamata Grace Fehan, originaria degli Stati Uniti, ma che viveva in Italia da ormai diversi anni. Il marito, anche lui ricoverato, è in stato di shock, ma è potuto tornare a casa.

In tanti conoscevano questa coppia e li hanno descritti uniti e felici. Da poco tempo avevano anche aperto una osteria ed erano al settimo cielo per questo nuovo progetto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata alle 2 di notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Precisamente lungo la E45, nel tratto che va dal comune di Verghereto a Piave Santo Stefano, nella provincia di Arezzo e Cesena.

Erano appena stati all’Ikea e stavano rientrando nella loro abitazione, che si trova nel comune di Valtimberina. Erano a circa un’ora dalla destinazione finale.

I due viaggiavano a bordo del loro Fiat Doblò, alla guida c’era il marito di circa 30 anni e la donna era sul lato passeggero.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo ha improvvisamente perso il controllo del suo veicolo. Si sono scontrati con un guard rail e l’impatto è stato davvero molto violento.

Il drammatico decesso di Grace Fehan

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il mezzo in cui viaggiavano si è praticamente accartocciato e la ragazza, purtroppo, ha riportato dei gravi traumi alla testa che sono risultati fatali.

I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso sul luogo dell’incidente. Il marito, invece, lo hanno trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena, ma poche ore dopo il suo ricovero, lo hanno rimandato a casa. Ha riportato dei traumi, che non sono risultati essere gravi. Per l’accaduto è sotto shock.

La giovane coppia molto probabilmente era andata all’Ikea per acquistare altri oggetti d’arredamento per il loro ristorante. Tuttavia, la donna ha trovato la morte, mentre tornavano a casa. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.