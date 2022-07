Drammatico incidente stradale per una coppia: ragazza di 27 anni è morta sul colpo

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto lo scorsa notte, lungo la strada E45. La vittima purtroppo è una ragazza di appena 27 anni, di origini americane, che è morta sul colpo. Il marito di 28enne, invece, è stato ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi.

Un episodio davvero terribile, che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono a lavoro per capire come sia avvenuto il dramma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata alle 2 di notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio. Precisamente lungo la E45, nel tratto che va dal comune di Verghereto a Piave Santo Stefano, nella provincia di Arezzo e Cesena.

Entrambi residenti nel comune di Valtimberina. Marito e moglie erano a bordo della loro auto, ma non è ancora chiaro dove fossero diretti.

Quando all’improvviso il ragazzo alla guida del veicolo ha perso il controllo. Probabilmente a causa dell’alta velocità, si sono schiantati contro il guard rail e l’impatto è stato davvero molto violento.

I passanti vista la gravità dell’incidente, hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto oltre alla polizia, sono arrivati anche i sanitari per soccorrere i due feriti.

Il decesso della ragazza di 27 anni dopo l’incidente

I medici dopo aver tirato fuori la coppia dall’auto, hanno provato a lungo a rianimare la moglie. Tuttavia, a causa dei traumi riportati, il suo decesso è avvenuto sul colpo. Non hanno potuto far altro che constatare la morte sul posto.

Il marito, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cesena ed ora si trova ancora ricoverato in questa struttura. Ha riportato dei traumi e fratture molto gravi. Non è ancora chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine intervenute, per poter effettuare tutti i rilievi necessari, hanno dovuto bloccare la strada al traffico. La dinamica di questo terribile incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti.